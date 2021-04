È morto il principe Filippo a 99 anni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il, il marito della regina Elisabetta II, èall’età di 99. Lo hanno annunciato i funzionari di Buckingham Palace.aveva trascorso un mese in ospedale all’inizio di quest’anno prima di essere dimesso il 16 marzo per tornare al Castello di Windsor.era noto anche come il duca di Edimburgo e aveva sposato Elisabetta nel 1947. È stato il consorte più longevo nella storia britca. Dopo aver svolto oltre 20mila incarichi pubblici si era ritirato a vita privata nel 2017. BREAKING: Buckingham Palace says Prince Philip, husband of Queen Elizabeth II, has died aged 99. — The Associated Press (@AP) April 9, 2021 L'articolo proviene da Linkiesta.it.