Draghi accelera per varare “Dl Imprese” entro fine mese | ipotesi 40 miliardi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mariostringe i tempi per il varo del nuovo decreto Sostegni, oggi ribattezzato "Dl" da Enrico Letta e Matteo Salvini dopo il loro incontro. L'obiettivo del premier, spiegano fonti di governo, è approvarloildi aprile, con dimensioni maggiori rispetto ai 32del precedente intervento. Un'allo studio dei tecnici, secondo quanto si apprende, è quella di una cifra intorno ai 40di euro. Mercoledì prossimo, spiegano fonti dell'esecutivo, dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri che dovrà dare via libera al Documento di economia e finanza (Def), che conterrà anche il nuovo scostamento di bilancio. La seduta non è stata ancora convocata ufficialmente, ma il termine del 14 è stato già comunicato ...

Il leader della Lega Matteo Salvini, vedendo ieri, aveva chiesto 50 miliardi, ma è più probabile che la cifra finale sarà intermedia, intorno ai 40 mld. Per quanto riguarda i numeri del Def, ...Il leader della Lega Matteo Salvini, vedendo ieri, aveva chiesto 50 miliardi, ma è più probabile che la cifra finale sarà intermedia, intorno ai 40 mld. Per quanto riguarda i numeri del Def, ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi stringe i tempi per il varo del nuovo decreto Sostegni, oggi ribattezzato “Dl Imprese” da Enrico Letta e Matteo Salvini dopo il loro incontro. L’obiettivo del ...Che s’intreccia, parallelamente, con una necessità non meno impellente: accelerare le vaccinazioni agli over 70 ... public.flourish.studio/resources/embed.js">