Don Antonio | ' Con la pandemia le persone hanno trovato nella Chiesa un senso di comunità'

Advertising

BanaleNombre : @antoniorunci Don Antonio a che ora è la messa domani? - giomo2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - cercoiltuovolto : don Antonio Savone – Commento al Vangelo del 9 Aprile 2021 - cercoiltuovolto : Don Antonio Mancuso – Commento al Vangelo del 9 Aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Don Antonio

Realtà Sannita

è sacerdote da più di vent'anni, ora conduce una piccola parrocchia in provincia di Livorno. Spiega come sia mutato il rapporto dei fedeli con la fede nella sua piccola parrocchia. Come ...Il Presidente della Provincia di Benevento,Di Maria , accompagnato dal Dirigente Scolastico prof. Giovanni Liccardo, ha effettuato un ... "Chiosciotte" di Cervantes, "Il Cavaliere rampante" ...Quello che abbiamo dovuto affrontare in quest'anno di pandemia, con i cui effetti siamo ancora costretti a convivere, ha cambiato completamente il nostro approccio con il modo di vivere e di concepire ...Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, accompagnato dal Dirigente Scolastico ... opere visive ed iconiche alcuni capolavori della letteratura mondiale: “Don Chiosciotte” di ...