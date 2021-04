Darmian | “Il segreto dell’Inter è il gruppo Conte? E’ un martello”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il difensore, Matteo, è stato intervistato da Dazn, per parlare del momento in casa nerazzurra, della lotta scudetto e di, che è l’arma segreta della compagine nerazzurra. Queste le parole di: “Ildi questa Inter è il, insieme all’allenatore.pretende il massimo da tutti e non vuole che ci acntiamo mai. Dobbiamo continuare così, in settimana è un, ci spinge a dare il massimo, a non mollare. E in campo dimostriamo la voglia di raggiungere l’obiettivo. Sappiamo che siamo molto vicini alla meta finale ma non possiamo fermarci ora, c’è ancora tanto da giocare e ogni partita è una trappola. Quindi dobbiamo restare concentrati fino alla fine”. Foto: Twitter ...