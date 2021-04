Covid, in Lombardia calano ancora le terapie intensive: a Bergamo 241 nuovi positivi (Di venerdì 9 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-249). A fronte di 56.476 tamponi effettuati, sono 3.289 i nuovi positivi (5,8%). I guariti/dimessi sono 3.613. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 56.476 (di cui 39.300 molecolari e 17.176 antigenici) totale complessivo: 8.570.894 – i nuovi casi positivi: 3.289 (di cui 153 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 648.463 (+3.613), di cui 5.503 dimessi e 642.960 guariti – in terapia intensiva: 828 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.252 (-249) – i decessi, totale complessivo: 31.595 (+92) I nuovi casi per provincia: Milano: 881 di cui 310 a Milano città; Bergamo: 241; Brescia: 512; Como: 213; Cremona: 109; Lecco: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle(-2) e nei reparti (-249). A fronte di 56.476 tamponi effettuati, sono 3.289 i(5,8%). I guariti/dimessi sono 3.613. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 56.476 (di cui 39.300 molecolari e 17.176 antigenici) totale complessivo: 8.570.894 – icasi: 3.289 (di cui 153 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 648.463 (+3.613), di cui 5.503 dimessi e 642.960 guariti – in terapia intensiva: 828 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.252 (-249) – i decessi, totale complessivo: 31.595 (+92) Icasi per provincia: Milano: 881 di cui 310 a Milano città;: 241; Brescia: 512; Como: 213; Cremona: 109; Lecco: ...

