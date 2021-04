Copasir, tutti i costituzionalisti hanno indicato la strada corretta: Volpi deve dimettersi (Di venerdì 9 aprile 2021) La soluzione al nodo del Copasir l’hanno indicata, con chiarezza, tutti i costituzionalisti, ultimo, ieri, il professor Curreri. Che, sul Riformista, ha spiegato il motivo per cui l’organismo istituzionale deve essere presieduto dall’opposizione, cioè da Fratelli d’Italia, l’unico partito che non è accorso a sostenere il governo Draghi. Un governo politico e non certo tecnico. tutti i costituzionalisti che si sono espressi in questi giorni, tutti, nessuno escluso hanno ribadito il dovere – più che il diritto – di Fratelli d’Italia a presiedere il Copasir con un ruolo di garanzia e con una funzione di contrappeso: da Antonio Baldassare, emerito della Consulta, a Agostino Carrino, da Felice Giuffre, a Ida Nicotra, da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) La soluzione al nodo dell’indicata, con chiarezza,, ultimo, ieri, il professor Curreri. Che, sul Riformista, ha spiegato il motivo per cui l’organismo istituzionaleessere presieduto dall’opposizione, cioè da Fratelli d’Italia, l’unico partito che non è accorso a sostenere il governo Draghi. Un governo politico e non certo tecnico.che si sono espressi in questi giorni,, nessuno esclusoribadito il dovere – più che il diritto – di Fratelli d’Italia a presiedere ilcon un ruolo di garanzia e con una funzione di contrappeso: da Antonio Baldassare, emerito della Consulta, a Agostino Carrino, da Felice Giuffre, a Ida Nicotra, da ...

