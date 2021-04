Codici: prima udienza per la class action contro Msc (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDagli Emirati Arabi a Napoli, non in porto ma presso il Tribunale. È la rotta che seguirà la crociera targata Msc a bordo della nave Bellissima. Una vacanza da dimenticare per molti viaggiatori quella del marzo 2020, su cui l’associazione Codici ha avviato un’azione di classe che il prossimo 1° luglio sarà discussa in aula e che al momento conta circa 40 aderenti. A causa delle modifiche dell’itinerario, i crocieristi avevano comunicato alla compagnia la volontà di non partire, considerando anche il periodo estremamente delicato a causa del diffondersi della pandemia, chiedendo al tempo stesso il rimborso di quanto versato, come previsto dal Codice del Turismo. Una richiesta che non ha ottenuto risposta. “Si tratta – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – della prima parte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDagli Emirati Arabi a Napoli, non in porto ma presso il Tribunale. È la rotta che seguirà la crociera targata Msc a bordo della nave Bellissima. Una vacanza da dimenticare per molti viaggiatori quella del marzo 2020, su cui l’associazioneha avviato un’azione die che il prossimo 1° luglio sarà discussa in aula e che al momento conta circa 40 aderenti. A causa delle modifiche dell’itinerario, i crocieristi avevano comunicato alla compagnia la volontà di non partire, considerando anche il periodo estremamente delicato a causa del diffondersi della pandemia, chiedendo al tempo stesso il rimborso di quanto versato, come previsto dal Codice del Turismo. Una richiesta che non ha ottenuto risposta. “Si tratta – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– dellaparte ...

Advertising

marcolorenzi : @sodexoberita Il sito di #PassShopping non mi ha erogato (= inviato via email) gli ultimi 4 codici convertiti in bu… - CODICIassconsum : A causa delle modifiche dell’itinerario, i crocieristi avevano comunicato a #Msc la volontà di non partire, chieden… - Marc852835993 : RT @MinutePietro: prima di rendere obbligatorio il passaporto vaccinale, la #vonderLeyen deve abolire: - codici di Norimberga - convenzione… - IulianaAdriana3 : RT @MinutePietro: prima di rendere obbligatorio il passaporto vaccinale, la #vonderLeyen deve abolire: - codici di Norimberga - convenzione… - IsraelCoen1 : @GramsciAG @AlbertoLetizia2 600 euro sono pochi e dati a pioggia... Si doveva fare per codici ateco e fatturato rea… -