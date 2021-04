Chiarimenti sul sito Amazor.it: cosa non è, alcune recensioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Ultimamente sta destando un discreto interesse il sito Amazor.it, scritto esattamente così con la lettera “r” prima del punto. L’assonanza con il noto store e colosso dell’e-commerce Amazon.it è impressionante. Giusto chiarire dunque di cosa stiamo parlando e pure analizzare alcune recensioni raccolte sul negozio online meno noto e certamente più recente. Amazor.it non è naturalmente Amazon.it, non c’è nulla che collega le due piattaforme di vendita. Il tutto sebbene lo store online che quasi clona l’indirizzo web del rivale ben più noto riporta, nella sua home page, il riferimento a partnership con Amazon appunto ma anche con altre piattaforme di vendita come ad esempio Yoox. Chi approda sull’e-commerce in esame in questo articolo dovrebbe avere ben chiara questa distinzione tra le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Ultimamente sta destando un discreto interesse il.it, scritto esattamente così con la lettera “r” prima del punto. L’assonanza con il noto store e colosso dell’e-commerce Amazon.it è impressionante. Giusto chiarire dunque distiamo parlando e pure analizzareraccolte sul negozio online meno noto e certamente più recente..it non è naturalmente Amazon.it, non c’è nulla che collega le due piattaforme di vendita. Il tutto sebbene lo store online che quasi clona l’indirizzo web del rivale ben più noto riporta, nella sua home page, il riferimento a partnership con Amazon appunto ma anche con altre piattaforme di vendita come ad esempio Yoox. Chi approda sull’e-commerce in esame in questo articolo dovrebbe avere ben chiara questa distinzione tra le ...

