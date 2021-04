Call center Inps, lavoratori Comdata Marcianise aderiscono a sciopero (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI lavoratori della sede Comdata di Marcianise (Ce) hanno aderito allo sciopero nazionale di un’ora per turno proclamato per i Call center della commessa Inps dai sindacati Slc-Cgil, Fistel e Uilcom. I lavoratori impiegati nel Contact center di assistenza all’utenza, attendono risposte sul processo di stabilizzazione da parte dell’Inps, a pochi mesi dalla scadenza della commessa. “Si è reso necessario – spiega Antonella Pagliara, della segreteria provinciale della Slc Caserta – arrivare alla proclamazione dello sciopero per rivendicare un diritto fondamentale: quello della garanzia occupazionale. In questi giorni in tutte le sedi coinvolte si sono tenute assemblee ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella sededi(Ce) hanno aderito allonazionale di un’ora per turno proclamato per idella commessadai sindacati Slc-Cgil, Fistel e Uilcom. Iimpiegati nel Contactdi assistenza all’utenza, attendono risposte sul processo di stabilizzazione da parte dell’, a pochi mesi dalla scadenza della commessa. “Si è reso necessario – spiega Antonella Pagliara, della segreteria provinciale della Slc Caserta – arrivare alla proclamazione delloper rivendicare un diritto fondamentale: quello della garanzia occupazionale. In questi giorni in tutte le sedi coinvolte si sono tenute assemblee ...

