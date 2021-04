Calcio: Fifa, per Mondiali Qatar alla Rai assegnati diritti multipiattaforma in tv, digitale e radio (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - A seguito della gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo Fifa 2022, la Fifa ha assegnato i diritti esclusivi del mondiale alla Rai, emittente del servizio pubblico nazionale italiano. alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio e fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo. La Rai, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite, offrirà anche un'ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - A seguito della gara per idei media italiani per la Coppa del Mondo2022, laha assegnato iesclusivi del mondialeRai, emittente del servizio pubblico nazionale italiano.Rai sono statiin televisione,e fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo. La Rai, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite, offrirà anche un'ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta ...

