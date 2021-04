Stefàno (M5s): Ztl? Io le terrei sempre aperte, in centro si va in bici (Di giovedì 8 aprile 2021) – “Io sono sempre stato un sostenitore del mantenimento delle Ztl non le avrei neanche disattivate per l’ultimo periodo per un motivo molto semplice: in centro, le zone coperte da Ztl non donano posti auto legali”. Così Enrico Stefàno, presidente della commissione mobilità di Roma Capitale e consigliere del M5S, in un’intervista rilasciata al quotidiano online labparlamento.it. “I parcheggi in centro si contano sulle dita di una mano e spesso non sono sufficienti nemmeno per i residenti. La finalità del centro storico è proprio quella di non raggiungerlo con le automobili bensì cercare di utilizzare i trasporti pubblici o, meglio ancora come espresso anche dall’Oms, la bicicletta. Quindi ritengo che la misura presa ieri il 7/04/2021 è giusta”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) – “Io sonostato un sostenitore del mantenimento dellenon le avrei neanche disattivate per l’ultimo periodo per un motivo molto semplice: in, le zone coperte danon donano posti auto legali”. Così Enrico, presidente della commissione mobilità di Roma Capitale e consigliere del M5S, in un’intervista rilasciata al quotidiano online labparlamento.it. “I parcheggi insi contano sulle dita di una mano e spesso non sono sufficienti nemmeno per i residenti. La finalità delstorico è proprio quella di non raggiungerlo con le automobili bensì cercare di utilizzare i trasporti pubblici o, meglio ancora come espresso anche dall’Oms, lacletta. Quindi ritengo che la misura presa ieri il 7/04/2021 è giusta”.

Advertising

fattoquotidiano : Il discorso di giovedì di Giuseppe Conte voleva preparare il M5S alla rifondazione. Ma per il ministro all’Agricolt… - Tigre_E632 : RT @StefanoCeccanti: elettorali”. Lo dichiara il capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali Stefano Ceccanti, relatore della propos… - StefanoCeccanti : elettorali”. Lo dichiara il capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali Stefano Ceccanti, relatore della pro… - Stefano_Gri : RT @jacopo_iacoboni: Un dialogo costruttivo tra Letta, Renzi, Calenda, Bonino, la sinistra, unito alla consapevolezza che Mario Draghi sarà… - eziomauro : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? L'ostacolo Raggi tra Pd e M5S [di Stefano Folli] -

Ultime Notizie dalla rete : Stefàno M5s Formula E, Raggi: "Bando per bus elettrici". Stefàno: "Sì Ztl, in centro si va in bici" E sempre giovedì mattina il presidente della commissione capitolina Mobilità, Enrico Stefàno (M5S) ha chiarito: "Le Ztl? io le terrei sempre aperte ". Il consigliere offre così sostegno alla sindaca ...

Il Partito democratico cerca l'alleanza con il M5S ma è caos: "Non sappiamo con chi parlare" A meno di ulteriori rinvii, in autunno ci saranno le elezioni amministrative in alcune delle principali città del nostro Paese. Sarà un banco di prova fondamentale per testare il gradimento dei ...

Il Partito democratico cerca l'alleanza con il M5S ma è caos: "Non sappiamo con chi parlare" ilGiornale.it E sempre giovedì mattina il presidente della commissione capitolina Mobilità, Enrico) ha chiarito: "Le Ztl? io le terrei sempre aperte ". Il consigliere offre così sostegno alla sindaca ...A meno di ulteriori rinvii, in autunno ci saranno le elezioni amministrative in alcune delle principali città del nostro Paese. Sarà un banco di prova fondamentale per testare il gradimento dei ...