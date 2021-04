Sparatoria in South Carolina, cinque morti (Di giovedì 8 aprile 2021) Sparatoria in South Carolina. cinque persone hanno perso la vita, tra loro anche due bambini. WASHINGTON (STATI UNITI) – Sparatoria in South Carolina. Non si fermano gli episodi di violenza negli Stati Uniti e l’ultima tragedia è avvenuta nella mattinata italiana di giovedì 8 aprile 2021. Come riportato dall’Adnkronos, cinque persone sono state trovate senza vita in una abitazione. Tra le vittime anche due bambini, oltre ai nonni e ad una persona che lavorava all’interno di questa casa. Un sesto cittadino è rimasto ferito e le sue condizioni sarebbero gravi. Sono in corso le indagini per accertare meglio quanto successo. Un fermo Sulla vicenda gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo. Una persona sarebbe stata fermata, ma ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021)inpersone hanno perso la vita, tra loro anche due bambini. WASHINGTON (STATI UNITI) –in. Non si fermano gli episodi di violenza negli Stati Uniti e l’ultima tragedia è avvenuta nella mattinata italiana di giovedì 8 aprile 2021. Come riportato dall’Adnkronos,persone sono state trovate senza vita in una abitazione. Tra le vittime anche due bambini, oltre ai nonni e ad una persona che lavorava all’interno di questa casa. Un sesto cittadino è rimasto ferito e le sue condizioni sarebbero gravi. Sono in corso le indagini per accertare meglio quanto successo. Un fermo Sulla vicenda gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo. Una persona sarebbe stata fermata, ma ...

