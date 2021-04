Serena Enardu in lacrime su Instagram | beccato chi le incendiò l’auto | “Giustizia è fatta” FOTO

(Di giovedì 8 aprile 2021) Un po’ di tempo fa vi abbiamo aggiornato circa le condizioni di salute di, la quale aveva comunicato ai fan didi averil covid insieme a suo figlio Tommaso e sua sorella Elga. Ad ogni modo, in queste ore, la donna ha pubblicato altri aggiornamenti sui social ed ha fatto un annuncio tra le. Nello specifico, la protagonista ha spiegato di aver ricevuto la telefonata da parte del suo avvocato il quale le ha dato aggiornamenti circa l’atto vandalico di cui fu vittima un po’ di tempo fa. Un malvivente, infatti,la sua auto distruggendola. Ebbene, la persona in questione è stata beccata.fa un annuncio suQualche ora fa,ha fatto un grande ...

Individuato l'uomo che, lo scorso 24 gennaio, aveva bruciato l'auto di: si tratta di un 37enne di Quartu La polizia di Quartu è riuscita a scovare l'uomo che, lo scorso 24 gennaio, ha dato fuoco all'auto di, ex volto di 'Uomini e Donne' e '...ancora trema. E con gli occhi lucidi annuncia la notizia Pubblicato il 07 - 04 - 2021 alle ore 17:17. Ultima modifica il 07 - 04 - 2021 alle ore 17:17 /QUARTU. "Sto tremando, sono contenta perché ogni tanto giustizia viene fatta". Così Serena Enardu condivide sui social la sua felicità per l'identificazione dell'uomo che, a gennaio scorso, ha ...Fermato e denunciato 37enne di Quartu, autore non solo del rogo dell’auto della showgirl Serena Enardu, ma anche di altri episodi simili. L’autore dell’incendio che, lo scorso 24 gennaio, ha distrutto ...