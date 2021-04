Scoperti 300 kg di marijuana in un capannone | maxi sequestro della Finanza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria la Fossa (Ce) – Un ingente quantitativo di, pronto per essere destinato al mercato illegale, è stato scoperto e sequestrato nei giorni scorsi dai Baschi VerdiCompagnia Pronto Impiego di Aversa, all’interno unagricolo ubicato nelle campagne di Santa Maria la Fossa (CE). Si tratta di oltre 300 kg di infiorescenze di cannabis (circa 3 milioni di euro il valore di mercato) già imballate in buste di cellophane termosaldate da un chilo cadauno, che il titolare dell’azienda, M.S. ventottenne con precedenti specifici di polizia, aveva illecitamente prodotto in un vero e proprio laboratorio attrezzato per l’intero ciclo di lavorazionesostanza stupefacente (recisione e selezione delle infiorescenze, essiccazione tramite l’impiego di appositi ventilatori ...