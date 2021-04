Salvini vede Draghi | chiederemo decreto per riaperture da aprile

Advertising

AnnalisaChirico : “L’Italia ha bisogno di tornare a vivere. L’azione della Lega nel governo Draghi c’è e si vede”, così il leader del… - MIMMOLILLO : @NicolaPorro Nicola Porro ma lei veramente vede matteo salvini capo del governo italiano................no dica la… - Mauro73432329 : - Ominostressato : @LegaSalvini immagino salvini che da lontano vede Draghi: 'PRESIDENTE! DOBBIAMO APRIRE, DOBBIAMO TORNARE ALLA VITA,… - zazoomblog : «No al rosso a vita almeno sei Regioni sono già fuori rischio»: Salvini vede Draghi e torna in pressing per le riap… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vede

, sul tema, torna ad attaccare il ministro Roberto Speranza: "Se la scienza vale per chiudere vale anche per riaprire, se per qualche ministro esiste solo il rosso non è un problema ..., però, blinda il suo senatore: 'Apprezzo le parole del presidente Volpi, che pur di uscire ... Mentre 'l'attualità del Comitatoun unico componente ascrivibile all'opposizione, persona che ...Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Un colloquio, che era stato chiesto dal leghista, durato circa un'ora." ...Incontro tra il leader della Lega e il premier sulle riaperture. Giorgetti: "Il governo intenzionato a valutare i dati del Cts" ...