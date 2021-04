Quanto fa male il virus incertezza

Leggi su ilgiornale

Francesco Maria Del Vigo Astrazeneca va bene, ma non per tutti. Ci sono troppi "ma" che girano attorno alla questione dei vaccini. Troppi dubbi e incertezze Astrazeneca va bene, ma non per tutti. Ci sono troppi «ma» che girano attorno alla questione dei vaccini. Troppi dubbi e incertezze. E mai come in questo momento, a più di un anno dall'inizio della pandemia, i cittadini, stremati, hanno bisogno di certezze. Certezze che ieri non sono arrivate dall'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, che ha detto che con Astrazeneca «gli eventi di trombosi cerebrale sono effetti collaterali molto rari, ma che i benefici del vaccino superano i rischi». Precisazione che non precisa un bel niente, ma crea confusione. A ruota arriva la posizione del governo italiano che sconsiglia, ma non vieta, la somministrazione a chi ha meno di sessant'anni, aprendo al caos.