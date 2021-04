Processo Ruby ter, sentenza per Berlusconi o slittamento (Di giovedì 8 aprile 2021) Probabile rinvio del Processo di uno stralcio del Ruby ter al tribunale di Siena dove oggi, giovedì 8 aprile, è attesa la sentenza per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari. I legali del leader di Forza Italia, gli avvocati Federico Cecconi e Enrico De Martino, potrebbero chiedere il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento visto il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Nel corso dell’ultima udienza il tribunale senese aveva accolto la richiesta di rinvio presentata dagli stessi legali alla luce degli accertamenti medici a cui Berlusconi era stato sottoposto all’ospedale del Principato di Monaco. Quello di oggi potrebbe essere il quinto slittamento della sentenza. Il primo avvenne 21 maggio 2020 per l’impedimento dei legali a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Probabile rinvio deldi uno stralcio delter al tribunale di Siena dove oggi, giovedì 8 aprile, è attesa laper Silvioimputato per corruzione in atti giudiziari. I legali del leader di Forza Italia, gli avvocati Federico Cecconi e Enrico De Martino, potrebbero chiedere il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento visto il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Nel corso dell’ultima udienza il tribunale senese aveva accolto la richiesta di rinvio presentata dagli stessi legali alla luce degli accertamenti medici a cuiera stato sottoposto all’ospedale del Principato di Monaco. Quello di oggi potrebbe essere il quintodella. Il primo avvenne 21 maggio 2020 per l’impedimento dei legali a ...

Advertising

repubblica : Processo Ruby ter, attesa in mattinata la sentenza. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari - FabGiagnoni : RT @CKaky89: Oggi, mentre Dana Lauriola marcisce in carcere da 6 mesi per aver urlato attraverso un megafono le sacrosante ragioni NoTav, B… - Stefano67504474 : RT @serebellardinel: #Berlusconi ricoverato alla vigilia del giorno della sentenza del processo #Ruby per cui i PM hanno chiesto 4 anni e 2… - ITA61 : RT @CKaky89: Oggi, mentre Dana Lauriola marcisce in carcere da 6 mesi per aver urlato attraverso un megafono le sacrosante ragioni NoTav, B… - margore6 : RT @CKaky89: Oggi, mentre Dana Lauriola marcisce in carcere da 6 mesi per aver urlato attraverso un megafono le sacrosante ragioni NoTav, B… -