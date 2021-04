Pedone travolto e ucciso da un’auto | il conducente scopre che la vittima è suo zio

(Di giovedì 8 aprile 2021) È statoda vettura ed è morto a causa del violento impatto, poi l’amara scoperta. Alla guida del veicolo c’era un nipote dellaDrammatico incidente stradale coned uncoinvolti quello avvenuto nella tarda serata del 7 aprile in una frazione di Folignano, comune in provincia di Ascoli Piceno. LaL'articolo NewNotizie.it.

Un pedone, una ragazza di 20 anni, è stato investito e scagliato a 10 metri di distanza, in Largo del Perlar, intorno alle 15. Sono intervenuti un'automedica e la polizia locale. La ragazza è stata ...