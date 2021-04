Orario estrazione Lotteria degli Scontrini oggi 8 aprile | dove controllare i codici vincenti

(Di giovedì 8 aprile 2021) Qual è l’in cui ci sarà la secondadella? Come saranno comunicati inel corso del prosieguo della giornata? Le modalità della procedura saranno le stesse già testate nel mese di marzo e dunque sono già note. L’esatto in cui la secondaavverrà è quello delle 13. A occuparsi dell’operazione delicata che prevede anche la verifica di un notaio sarà l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non è prevista una diretta streaming del momento fatidico in cui si proclameranno i nuovi vincitori di questo mese, eppure proprio attraverso i canali dell’Agenzia saranno comunicati in tempo reale i...

Advertising

wordweb81 : Orario estrazione #LotteriadegliScontrini oggi 7 aprile, dove controllare i codici vincenti - CorriereCitta : #Lotteria degli #Scontrini, #estrazione oggi 8 aprile: diretta, orario e risultati live. Tutti i #biglietti estratti -

Ultime Notizie dalla rete : Orario estrazione

Il Corriere della Città

Per seguire l'ti basterà monitorare questo sito:giovedì 8 aprile . Lotteria degli Scontrini: come scoprire se ho vinto? La vincita dell'viene comunicata su posta ...... basta aggiornare all'indicato per poter conoscere la combinazione del concorso 213 di Sisal. All'SiVinceTutto 7 aprile 2021 non mancano novità relative ai numeri ritardatari e ...Per seguire l’estrazione ti basterà monitorare questo sito ... basa accedere al menu sul portale della Lotteria degli scontrini, cliccare su Partecipa Ora e successivamente inserire il proprio codice ...Lotteria degli scontrini: giovedì la seconda estrazione. Ecco come partecipare e riscuotere le vincite. Oltre 685 milioni di biglietti in corsa, in palio 10 premi da ...