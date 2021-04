Operaio 45enne urta cavi dell’alta tensione a Velletri

Advertising

In questo contesto, il braccio meccanico manovrato dall'avrebbe accidentalmente urtato dei cavi dell'alta tensione generando una scossa che ha folgorato il, morto sul colpo. I colleghi ...A quanto emerge l'avrebbe toccato i fili dell'alta tensione mentre era intento a scaricare un pozzetto a bordo di una gru. Ilè stato soccorso dai sanitari del 118 ma non c'è stato ...Operaio 45enne urta i cavi dell’alta tensione: muore folgorato sul posto di lavoro stava effettuando degli scavi con un braccio meccanico.Si chiamava Pietro Antonelli l’operaio 45enne originario di Terracina che nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, è rimasto ucciso mentre lavorava in un intervento di installazione della fibra otti ...