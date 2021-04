Niente male queste suore! (Di giovedì 8 aprile 2021) Ragazze trasgressive in convento, la disciplina diventa format Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso. Da una parte cinque ragazze presentate come «trasgressive» e, secondo una voce fuori campo, dedite al bere, al sesso, al denaro, ai social come unica fonte di felicità. Dall’altra cinque suore, dai 28 anni ai 75, Oblate del Bambino Gesù, che hanno deciso di ospitare le ragazze nella loro comunità religiosa, il Convento «la Culla di Sorrento» (un posto bellissimo, tra l’altro). Sto parlando di uno dei programmi più interessanti attualmente in onda: Ti spedisco in convento il docu-reality prodotto dalla Fremantle, ispirato al format inglese Bad Habits, Holy Orders (Real Time). Le ragazze partono per infrangere tutte le regole del convento, ma, giorno dopo giorno, mostrano la loro fragilità di fronte alla risolutezza e alla spiritualità delle suore. Le quali non hanno fretta di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 aprile 2021) Ragazze trasgressive in convento, la disciplina diventa format Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso. Da una parte cinque ragazze presentate come «trasgressive» e, secondo una voce fuori campo, dedite al bere, al sesso, al denaro, ai social come unica fonte di felicità. Dall’altra cinque suore, dai 28 anni ai 75, Oblate del Bambino Gesù, che hanno deciso di ospitare le ragazze nella loro comunità religiosa, il Convento «la Culla di Sorrento» (un posto bellissimo, tra l’altro). Sto parlando di uno dei programmi più interessanti attualmente in onda: Ti spedisco in convento il docu-reality prodotto dalla Fremantle, ispirato al format inglese Bad Habits, Holy Orders (Real Time). Le ragazze partono per infrangere tutte le regole del convento, ma, giorno dopo giorno, mostrano la loro fragilità di fronte alla risolutezza e alla spiritualità delle suore. Le quali non hanno fretta di ...

martaottaviani : Segnalo che il Prof Galli di recente ha partecipato a una tavola rotonda organizzata dalla #Russia sullo #SputnikV.… - mirellaaaiello : RT @gladiatoremassi: Retwittiamo agli amici #meloni #fi #Lega che il dire del #M5S #maiconlalega #maicolpd è una questione interna al M5S.… - alessio_volley : Dal poco che si è visto Aka non balla per niente male per me spaccherà #amici20 - Elena31305 : @TrashGioGio @didi12375586 Ma amore figurati,il programma non è mio e in tasca a me non torna niente,che sia andato… - Vinskr1 : RT @gladiatoremassi: Retwittiamo agli amici #meloni #fi #Lega che il dire del #M5S #maiconlalega #maicolpd è una questione interna al M5S.… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente male Le Storie vere di Sanpa, Giuseppe di Rimini: venivo dal carcere e un giorno Vincenzo mi portò dal ministro Martinazzoli per farmi avere la ... In quel momento lì non c'erano altri modi, Vincenzo non sapeva niente di droga, voleva solo aiutare ... Ci sono rimasto male, avevano portato il corpo lontano, non l'hanno denunciato subito. Ma non ho ...

Napolinegra ...codardo da svegliarmi quando nel sonno mi rendo conto che le cose si stanno mettendo male. Parlare ... Com'e possibile che nessuno facesse niente". Queste persone mi hanno insegnato che invece e ...

Inter, niente rinnovo: il Milan incontra l’agente MilanLive.it Niente male queste suore! La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il docu-reality “Ti spedisco in convento”, in onda su Real Time, si becca i super-elogi di Aldo Grasso. «Uno dei programmi ...

In quel momento lì non c'erano altri modi, Vincenzo non sapevadi droga, voleva solo aiutare ... Ci sono rimasto, avevano portato il corpo lontano, non l'hanno denunciato subito. Ma non ho ......codardo da svegliarmi quando nel sonno mi rendo conto che le cose si stanno mettendo. Parlare ... Com'e possibile che nessuno facesse". Queste persone mi hanno insegnato che invece e ...La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il docu-reality “Ti spedisco in convento”, in onda su Real Time, si becca i super-elogi di Aldo Grasso. «Uno dei programmi ...