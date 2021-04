Musumeci e Solinas a Draghi: immunizzare l'intera popolazione di Sicilia e Sardegna (Di giovedì 8 aprile 2021) I governatori di Sardegna e Sicilia, Christian Solinas e Nello Musumeci, hanno chiesto con una dichiarazione congiunta al governo di puntare sull'immunizzazione totale della popolazione della due isole... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 aprile 2021) I governatori di, Christiane Nello, hanno chiesto con una dichiarazione congiunta al governo di puntare sull'immunizzazione totale delladella due isole...

Advertising

Bart1705 : RT @rep_palermo: Vaccini, Musumeci e Solinas a Draghi: 'Immunizzare subito Sicilia e Sardegna' [aggiornamento delle 16:35] - logudorolive : Solinas e Musumeci: pronti ad acquistare i vaccini per immunizzare Sardegna e Sicilia - 74josef : Propongono il vaccino per tutti gli abitanti di Sicilia e Sardegna in vista dell’estate; perché non hanno vaccinato… - ILOVEPACALCIO : #Musumeci e #Solinas a #Draghi: «Fateci acquistare i vaccini, #Sicilia e #Sardegna subito immuni» - Ilovepalermoca… - AlguerIT : SARDEGNA Solinas e Musumeci a Draghi: Vaccini per il turismo -