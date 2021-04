MotoGP | un decennio di monopolio della Spagna E potremmo essere solo all’inizio…

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il 2021 porta con sé un significativo anniversario, ovvero il decennale dell’ultimo titolo iridatosfuggito alla. Nel 2011, infatti, il Mondiale venne conquistato dall’australiano Casey Stoner, dopodiché il Paese iberico ha instaurato un vero e propriofatto di 9 affermazioni consecutive, ottenute peraltro con tre centauri diversi (Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Joan Mir). Inoltre, se allarghiamo l’orizzonte al 2010, si nota come laabbia collezionato 10 degli ultimi 11 campionati. Si tratta di un predominio con unprecedente nella storiaclasse regina, realizzato dagli Stati Uniti, che tra il 1983 e il 1993 carpirono 11 Mondiali su 12 con quattro piloti differenti (Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey e Kevin ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP decennio

OA Sport

