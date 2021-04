Advertising

zazoomblog : Molestie: Garante vittime Lombardia su catcalling distinzioni dobbligo - #Molestie: #Garante #vittime - TV7Benevento : Molestie: Garante vittime Lombardia, 'su catcalling distinzioni d'obbligo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Molestie Garante

La Sicilia

... bullismo enei confronti di nessuna persona o gruppo". Gli utenti in stanza possono ... Quindi sul capitolo della protezione dati si è già attivato ilper la protezione dei dati ......ed indirette nei riguardi delle donne la Legge in materia di Protezione delle Donne contro...e l'Uguaglianza di Genere la cui Presidente è stata nominata recentemente alla carica di...Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Sul catcalling "alcune distinzioni sono d’obbligo". A dichiararlo è la Garante per la tutela delle vittime di reato di Regione Lombardia Elisabetta Aldrovandi in una nota.Il catcalling, ossia le molestie verbali rivolte alle donne lungo la strada o in luoghi pubblici, è un fenomeno sicuramente tanto dilagante quanto fastidioso per chi lo subisce. Ma alcune distinzioni ...