Meghan Markle e Harry minacciati | 9 chiamate alla polizia in pochi mesi

Da quando si sono trasferiti nell'esclusiva villa di Montecito, nel luglio 2020, Meghan Markle e Harry sono stati costretti a chiamare ben 9 volte la polizia, in pratica una telefonata al mese. I Sussex sono costantemente sotto attacco e nel mirino di fanatici o semplicemente ammiratori troppo entusiastici che intendono intrufolarsi in casa loro. Ma la prudenza non è mai troppa, anche perché sono talmente in vista che la loro sicurezza può essere davvero in pericolo. Dunque, l'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Barbara ha ricevuto ben 9 segnalazioni dalla villa di Harry e Meghan in altrettanti mesi, di cui 2 a Natale quando un individuo ha cercato di entrare nella proprietà dei Sussex. Mentre per 5 volte è scattato il sistema ...

