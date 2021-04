Maltempo: notte di gelo in Piemonte, - 6 nel Monferrato (Di giovedì 8 aprile 2021) Preoccupazione nel mondo agricolo in Piemonte per la notte di forte gelo, la terza consecutiva, con minime fino a - 6 in zone di pianura e collina, in particolare nel Monferrato e nelle Langhe e nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Preoccupazione nel mondo agricolo inper ladi forte, la terza consecutiva, con minime fino a - 6 in zone di pianura e collina, in particolare nele nelle Langhe e nella ...

Advertising

SkyTG24 : Maltempo, notte di gelo in Piemonte: -6 nel Monferrato - GiaPettinelli : Maltempo: notte di gelo in Piemonte, -6 nel Monferrato - AnsaSardegna : Maltempo: temperature giù e gelate per la notte in Sardegna. Colonnina di mercurio risale nei prossimi giorni #ANSA - infoitinterno : Maltempo in Sardegna, nella notte temperature giù e gelate - AgenziaOpinione : CODIPRA – TRENTO * MALTEMPO: SARTORI « IL RISCHIO GELATA C’È, SECONDO METEOTRENTINO E FONDAZIONE EDMUND MACH QUESTA… -