Luca Ward, sua figlia lo “prende in giro”: “Non potrai più farlo” (Di giovedì 8 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Ward, ospite ad Uno Mattina, ha raccontato un aneddoto divertente. La figlia lo prende in giro a causa del film Il Gladiatore. Ospite di Uno Mattina, il celebre doppiatore e attore Luca Ward, presente negli studi di Rai Uno, anche per presentare il suo libro Il talento di essere nessuno, una biografia che mostra il ritratto di Leggi su youmovies (Di giovedì 8 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ospite ad Uno Mattina, ha raccontato un aneddoto divertente. Laloina causa del film Il Gladiatore. Ospite di Uno Mattina, il celebre doppiatore e attore, presente negli studi di Rai Uno, anche per presentare il suo libro Il talento di essere nessuno, una biografia che mostra il ritratto di

Advertising

Giampanet : RT @Unomattina: Una voce, un'arte recitatoria di altissimo livello ed ora anche una penna con il libro 'Il talento di essere nessuno': Luca… - Unomattina : Una voce, un'arte recitatoria di altissimo livello ed ora anche una penna con il libro 'Il talento di essere nessun… - al3ssandrali : Luca Ward in tv e non posso non pensare a quando ha intervistato Lali. È più forte di me - tznxgttlx : ma è il Luca Ward turco? - perfectderavin : RT @Let_us_believes: Cosa vedono gli altri: Vittoria Puccini e Luca Ward Cosa vedo io: Elisa Scalzi e il duca Ottavio Ranieri #lafuggitiva… -