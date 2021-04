L’ottusità del Pd nel corteggiare Conte invece di riconquistare gli elettori grillini (Di giovedì 8 aprile 2021) Contrariamente a molte previsioni, comprese quelle di chi scrive, i sondaggi non stanno rilevando un effetto Letta. Vatti a fidare, certo – e neanche Nando Pagnoncelli potrà negare l’attivismo del neosegretario, la sua abilità nel modificare i gruppi dirigenti e una certa rivitalizzazione dei circoli del Partito democratico – ma non si può non notare che il partito di Letta (Swg di ieri) resta un po’ sopra il 18 per cento, più o meno lo stesso dato della gestione Zingaretti, che è tutto dire. Con – cosa ancora più inspiegabile – il Movimento Cinque stelle al 17,5 per cento. Un dato quest’ultimo che ha del clamoroso, tenuto conto che stiamo parlando di un partito moribondo mentre quello nuovo, contiano, stenta a nascere. Cosa suggerisce la combinazione di questi due dati che dicono che il Pd non cresce a causa della stabilità del M5s? Intanto induce a pensare che la cosa veramente ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 aprile 2021) Contrariamente a molte previsioni, comprese quelle di chi scrive, i sondaggi non stanno rilevando un effetto Letta. Vatti a fidare, certo – e neanche Nando Pagnoncelli potrà negare l’attivismo del neosegretario, la sua abilità nel modificare i gruppi dirigenti e una certa rivitalizzazione dei circoli del Partito democratico – ma non si può non notare che il partito di Letta (Swg di ieri) resta un po’ sopra il 18 per cento, più o meno lo stesso dato della gestione Zingaretti, che è tutto dire. Con – cosa ancora più inspiegabile – il Movimento Cinque stelle al 17,5 per cento. Un dato quest’ultimo che ha del clamoroso, tenuto conto che stiamo parlando di un partito moribondo mentre quello nuovo, contiano, stenta a nascere. Cosa suggerisce la combinazione di questi due dati che dicono che il Pd non cresce a causa della stabilità del M5s? Intanto induce a pensare che la cosa veramente ...

Advertising

Invinctus1 : @joem5s Bisogna essere di una ottusità e stupidità acuta per pensare una boiata del genere. Chi ha nominato gli at… - cristin86212732 : RT @LucianaCostant4: Ecco queste sono le cose che non si dovrebbero vedere!!! Ho visitato Istanbul una decina di anni fa, ancora non c'era… - Sorrisoperenne4 : RT @LucianaCostant4: Ecco queste sono le cose che non si dovrebbero vedere!!! Ho visitato Istanbul una decina di anni fa, ancora non c'era… - moonshadow_369 : RT @LucianaCostant4: Ecco queste sono le cose che non si dovrebbero vedere!!! Ho visitato Istanbul una decina di anni fa, ancora non c'era… - LucianaCostant4 : Ecco queste sono le cose che non si dovrebbero vedere!!! Ho visitato Istanbul una decina di anni fa, ancora non c'e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ottusità del Crisi di governo oggi, Conte verso la sfida: «Non l’ho voluta io» Corriere della Sera