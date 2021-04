Laura Boldrini | terribile annuncio | “Sono malata e devo operarmi”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Messaggio choc sui profili social di: l’ex Presidente della Camera dei Deputati ha un grave problema da affrontare. “E’ arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della mia vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere operata e mi aspetta un percorso di riabilitazione. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

, ex Presidente della Camera e parlamentare Pd, ha annunciato su Facebook di essere malata e di doversi sottoporre a un'operazione: "Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la ...Lo scrive su Facebook. 'Sarò impossibilitata dunque, nelle prossime settimane, a seguire le attività politiche e parlamentari con la costanza di sempre, e di questo mi dispiaccio molto,...Laura Boldrini, ex Presidente della Camera e parlamentare Pd, ha annunciato su Facebook di essere malata e di doversi sottoporre a un'operazione: "Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la ...La ex presidente della Camera su Facebook: "E' arrivata la notizia che più temevo. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. Ho paura ma sono pronta a combattere ...