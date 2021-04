Infortunio Spinazzola: problema muscolare per l’esterno della Roma (Di giovedì 8 aprile 2021) , costretto a uscire anzitempo dal match di Europa League contro l’Ajax Pessime notizie per la Roma durante il match di Europa League contro l’Ajax. Infortunio muscolare alla gamba sinistra per Leonardo Spinazzola. l’esterno giallorosso è stato costretto al cambio intorno alla mezz’ora del primo tempo. Nelle prossime ore lo staff sanitario giallorosso effettuerà accertamenti clinici per stabilire l’entità del guaio fisico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) , costretto a uscire anzitempo dal match di Europa League contro l’Ajax Pessime notizie per ladurante il match di Europa League contro l’Ajax.alla gamba sinistra per Leonardogiallorosso è stato costretto al cambio intorno alla mezz’ora del primo tempo. Nelle prossime ore lo staff sanitario giallorosso effettuerà accertamenti clinici per stabilire l’entità del guaio fisico. Leggi su Calcionews24.com

