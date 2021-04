Il calendario dell’Inter: la strada è in discesa verso la vittoria dello scudetto (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Inter si è avvicinata sempre di più alla vittoria dello scudetto ed anche il calendario strizza l’occhio alla squadra di Antonio Conte. I nerazzurri sono reduci dalla decima vittoria consecutiva, nel recupero è arrivato il successo contro il Sassuolo, 2-1 il risultato finale. La sfida si è sbloccata nel primo tempo con il gol messo a segno da Lukaku, nella ripresa proteste della squadra di De Zerbi per un calcio di rigore non fischiato su Raspadori, nel successivo ribaltone di campo è arrivato il raddoppio di Lautaro Martinez. Nei minuti finali il gol della bandiera siglato da Traore. L’Inter ha cambiato modo di giocare, adesso è molto più concreta e meno spettacolare, riesce a concretizzare tutte le azioni pericolose grazie ad uno strepitoso Lukaku. Inter, squadra concreta e ripartenze: così Antonio ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Inter si è avvicinata sempre di più allaed anche ilstrizza l’occhio alla squadra di Antonio Conte. I nerazzurri sono reduci dalla decimaconsecutiva, nel recupero è arrivato il successo contro il Sassuolo, 2-1 il risultato finale. La sfida si è sbloccata nel primo tempo con il gol messo a segno da Lukaku, nella ripresa proteste della squadra di De Zerbi per un calcio di rigore non fischiato su Raspadori, nel successivo ribaltone di campo è arrivato il raddoppio di Lautaro Martinez. Nei minuti finali il gol della bandiera siglato da Traore. L’Inter ha cambiato modo di giocare, adesso è molto più concreta e meno spettacolare, riesce a concretizzare tutte le azioni pericolose grazie ad uno strepitoso Lukaku. Inter, squadra concreta e ripartenze: così Antonio ...

