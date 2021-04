Ibrahimovic diventa attore | è nel cast di Asterix e Obelix The Middle Empire

(Di giovedì 8 aprile 2021) Zlatan non si ferma più e punta al mondo dello spettacolo: dopo l'esperienza come conduttore al Festival di Sanremo si prepara a debuttare al cinema L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

SasageyoESM : RT @albo_interista: Ibrahimovic diventa attore, sarà #Antivirus nel nuovo #Asterix e Obelix: l'annuncio - albo_interista : Ibrahimovic diventa attore, sarà #Antivirus nel nuovo #Asterix e Obelix: l'annuncio - calciotoday_it : ???Da #Sanremo2021 al cinema: Zlatan #Ibrahimovic diventa attore ??Reciterà in Asterix e Obelix, il suo ruolo… - stefanozana : RT @Gazzetta_it: #Milan, #Ibrahimovic diventa attore: sarà un personaggio di Asterix - ExDaNieL1997 : #Ibrahimovic diventa attore... #progetto. -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic diventa

... che postato sulla propria pagina Twitter un'immagine di esultanza cone Calabria ... #Mismapasioncosì un messaggio di condanna della misoginia imperante ancora in alcune ambienti e ...Detto fatto, ogni desiderio direaltà. L'attaccante del Milan sarà infatti coinvolto nella nuova pellicola della saga di Asterix, Asterix e Obelix: l'impero di mezzo' in uscita ...Zlatan non si ferma più e punta al mondo dello spettacolo: dopo l'esperienza come conduttore al Festival di Sanremo si prepara a debuttare al cinema ...Dai campi di calcio fino al palco di Sanremo 2021, Ibrahimovic ha ormai abituato i suoi fan a questo genere di post. Che diventano subito virali. A 39 anni l'attaccante svedese del Milan interpreterà ...