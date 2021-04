“Harry non ha intenzione di farsi comandare da William. Il principe è andato su tutte le furie: ‘Troppo presuntuoso da quando è negli Usa’” (Di giovedì 8 aprile 2021) William a me non mi comandi. Harry i piedini reali del fratello non se li vuol far più mettere in testa. Secondo l’Us Weekly i due figlioli del principe Carlo sono tornati a far volare stracci a casa Windsor. Il motivo della disputa riguarda oltretutto proprio mamma Diana. William, infatti, avrebbe invitato Harry ad incontrarsi in privato prima del luglio prossimo quando verrà inaugurata una statua in onore di loro madre Lady Diana, morta nell’agosto 1997, in occasione dei 60 anni dalla nascita. L’incontro avrebbe dovuto sancire una tregua momentanea dopo la burrascosa intervista rilasciata dal fratello e dalla cognata Meghan Markle ad Oprah Winfrey qualche settimana fa. Solo che Harry ha rifiutato categoricamente. Le fonti di UsWeekly hanno confermato che l’ex duca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)a me non mi comandi.i piedini reali del fratello non se li vuol far più mettere in testa. Secondo l’Us Weekly i due figlioli delCarlo sono tornati a far volare stracci a casa Windsor. Il motivo della disputa riguarda oltretutto proprio mamma Diana., infatti, avrebbe invitatoad incontrarsi in privato prima del luglio prossimoverrà inaugurata una statua in onore di loro madre Lady Diana, morta nell’agosto 1997, in occasione dei 60 anni dalla nascita. L’incontro avrebbe dovuto sancire una tregua momentanea dopo la burrascosa intervista rilasciata dal fratello e dalla cognata Meghan Markle ad Oprah Winfrey qualche settimana fa. Solo cheha rifiutato categoricamente. Le fonti di UsWeekly hanno confermato che l’ex duca ...

