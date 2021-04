Giorgetti: serve totale libertà per le imprese (Di giovedì 8 aprile 2021) Meno di un’ora di audizione, metà di domande compiacenti a cui non ha risposto per questioni di tempo: tutto rimandato a giovedì prossimo. L’esposizione delle linee programmatiche del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti va al rallentatore, di pari passo con le deleghe che ancora non ha assegnato a viceministri e sottosegretari, lasciando completamente sguarnito il fronte delle crisi aziendali, nonostante lo stillicidio delle varie Piombino, Terni, Embraco, Bekaert e via dicendo. DAVANTI ALLE COMMISSIONI Attività produttive di Camera e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 aprile 2021) Meno di un’ora di audizione, metà di domande compiacenti a cui non ha risposto per questioni di tempo: tutto rimandato a giovedì prossimo. L’esposizione delle linee programmatiche del ministro dello Sviluppo economico Giancarlova al rallentatore, di pari passo con le deleghe che ancora non ha assegnato a viceministri e sottosegretari, lasciando completamente sguarnito il fronte delle crisi aziendali, nonostante lo stillicidio delle varie Piombino, Terni, Embraco, Bekaert e via dicendo. DAVANTI ALLE COMMISSIONI Attività produttive di Camera e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

