(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOspedaletto d’Alpinolo (Av) – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hannoin stato di libertà un, ritenuto responsabile didi. L’accesso ispettivo eseguito all’interno di un noccioleto ha permesso di rinvenire materiale di risulta con presenza di eternit nonché due baracche realizzate con lastre costituite da analogo conglomerato cementizio, notoriamente considerato altamente cancerogeno. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, in attesa ...

Advertising

anteprima24 : ** #Gestione illecita di #Rifiuti: denunciato un imprenditore edile ** - ilCiriaco : #Irpinia Ospedaletto, gestione illecita di rifiuti: denunciato imprenditore - bassairpinia : OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV) – Gestione illecita di rifiuti: i carabinieri denunciano un imprenditore edile. -… - ptvtelenostra : GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI: I CARABINIERI DENUNCIANO UN IMPRENDITORE EDILE - - irpiniatimes1 : GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI: I CARABINIERI DENUNCIANO UN IMPRENDITORE EDILE -

Ultime Notizie dalla rete : Gestione illecita

AvellinoToday

... simulando la titolarit /di societ cartiere in capo terzi , utilizzando documentazione mendace, riciclando/reimpiegando, in attivit economiche, denaro provento di attivite cos via. ...... simulando la titolarità/di società "cartiere" in capo terzi, utilizzando documentazione mendace, riciclando/reimpiegando, in attività economiche, denaro provento di attivitàe così ...ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti. L’accesso ispettivo eseguito all’interno di un noccioleto ha permesso di rinvenire materiale di risulta con presenza di eternit nonché due ...Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela ...