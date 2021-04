Fincantieri, assemblea approva bilancio 2020 (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea ordinaria di Fincantieri ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile di 963.328,57 euro deliberando di destinarlo a riserva legale il 5% dell’utile netto d’esercizio e la residua parte a riserva straordinaria. Gli azionisti hanno approvato inoltre il “Performance Share Plan 2022-2024” per il management di Fincantieri, e autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione assembleare. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’ordinaria dihato ildi esercizio al 31 dicembreche chiude con un utile di 963.328,57 euro deliberando di destinarlo a riserva legale il 5% dell’utile netto d’esercizio e la residua parte a riserva straordinaria. Gli azionisti hannoto inoltre il “Performance Share Plan 2022-2024” per il management di, e autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazionere.

