Crotone | Simy si racconta | «Kanu il mio idolo di sempre Voglio la salvezza»

Il bomber del Crotone Nwankwo Simy si è raccontato tra il suo passato e gli obiettivi stagionali Nwankwo Simy, bomber del Crotone, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com svelando il suo idolo d'infanzia e parlando degli obiettivi in rossoblù. idolo – «A chi mi ispiro? Kanu, il mio idolo di sempre. Ha vinto ovunque abbia giocato. Ajax, Arsenal, Inter, Portsmouth. Per me Kanu è tutto: è il mio punto di riferimento, la mia ispirazione. Dopo la malattia che ha avuto – quando era all'Inter – e che ha superato è tornato a vincere con l'Arsenal ed è una cosa speciale». salvezza – «Sappiamo che siamo in una posizione di classifica difficile, anzi difficilissima, ...

