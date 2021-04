Covid Toscana, Giani: “Oggi 1.153 contagi”. Dati 8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 1.153 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i Dati del bollettino di Oggi, 8 aprile, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.153 su 28.229 test di cui 16.513 tamponi molecolari e 11.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (12,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani nel suo post. Il governatore toscano fa anche il punto sulla campagna vaccinale: “Oltre 32mila dosi somministrate ieri in Toscana. Da Oggi però saremo costretti a rallentare a causa delle scarse forniture. Niente discorsi, servono più vaccini!”, è il messaggio di Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 1.153 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 8, anticipati dal presidente della regione Eugeniosu Facebook. “I nuovi casi registrati insono 1.153 su 28.229 test di cui 16.513 tamponi molecolari e 11.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (12,1% sulle prime diagnosi)”, scrivenel suo post. Il governatore toscano fa anche il punto sulla campagna vaccinale: “Oltre 32mila dosi somministrate ieri in. Daperò saremo costretti a rallentare a causa delle scarse forniture. Niente discorsi, servono più vaccini!”, è il messaggio di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

