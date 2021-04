Covid: Salvini, 'correre su piano vaccini, se Ue dorme guardare all'estero' (Di giovedì 8 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

LiaQuartapelle : Mentre Putin firma una legge per garantirsi di restare presidente fino al 2036, @navalny viene ricoverato in una in… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - ilariacapua : Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol - zazoomblog : Covid: Salvini dati devono dettare linea su riaperture Draghi daccordo - #Covid: #Salvini #devono #dettare - angelo7milano : RT @LegaSalvini: ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI… -