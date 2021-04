Covid: Draghi, 'Salvini? è normale chiedere aperture, migliore sostegno a economia' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Ho visto Salvini, ho visto i presidenti delle Regioni ma anche dei Comuni, e questa mattina ho visto anche Bersani. Tutti chiedono aperture ed e normale chiederle, perché la miglior forma di sostegno non è quella che da il governo ma sono le riaperture". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Ho visto, ho visto i presidenti delle Regioni ma anche dei Comuni, e questa mattina ho visto anche Bersani. Tutti chiedonoed echiederle, perché la miglior forma dinon è quella che da il governo ma sono le ri". Così il premier Mario, in conferenza stampa.

