Cecilia Rodriguez inizia la dieta per mandare via la pancetta (Foto)

(Di giovedì 8 aprile 2021) Guardando lesul suo profilo Instagramsembra in gran forma, non sembra avere bisogno di una, invece lei ne è convinta, deve rimettersi in forma in tempo, prima dell’estate. La sorellina di Belen adora mangiare, riesce con fatica a fare attenzione a non esagerare a tavola. Mentre la showgirl adora le cotture semplici sua sorellaadora tutto il cibo. Dopo la Pasqua e la Pasquetta si è messa davanti allo specchio e di buon mattino hato i suoi primi esercizi per correre ai ripari. Dicono si noti un po’ di, ma sarà semplice gonfiore,ammette che ha esagerato e lo conferma anche Ignazio Moser.E LA DIFFICOLTA’ DI ...

La mattina diinizia con un po' di stretching. Ignazio Moser la filma mentre lei allunga i muscoli in pantaloncini davanti allo specchio e mostra la pancia. Per la showgirl è solo il primo passo ...Insieme alla sorellaha lavorato alla creazione dei costumi da bagno Me Fui , e con lei e ... La capsule collection Luna di BelenLa capsule collection di cui Belenha ...Guardando le foto sul suo profilo Instagram Cecilia Rodriguez sembra in gran forma, non sembra avere bisogno di una dieta, invece lei ne è convinta, deve rimettersi in forma in tempo, prima ...“Io ti ho consegnato una busta inizialmente e ti ho chiesto di scrivere qualcosa che nella vita avresti voluto dire e in qualche modo non l’ha fatto…”, questa è la richiesta di Elenoire Casalegno alla ...