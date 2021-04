Caso Biot | Guerini | “Non aveva accesso a operazioni”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sulcontinuano le indagini. Ma il ministro della Difesainterviene, sostenendo chenonad atti relativi ad attività di comando o direzione. Spiega: “Sulc’è il segreto istruttorio e finché la procura non ci consentirà di accedere agli atti non potremo prenderne visione. L’ufficiale era titolare di un incarico che lo autorizzava a visionare materiale classificato ma le sue mansioni, che non prevedevano attività di comando o di direzione, lo portavano ad averea documenti di valutazione e policy e non alla gestione delleo al dettaglio delle capacità nazionali e Nato. Mi sembrava giusto circoscrivere l’attività dell’ufficiale rispetto all’ufficio di ...

Un'occasione ghiotta per il primo commento ufficiale sul '', una comunicazione 'doverosa' secondo il ministro. L'obiettivo? 'Stigmatizzare in maniera decisa quanto avvenuto', ha spiegato ...... "coperte dal segreto istruttorio" e dunque non è possibile "valutare la portata delle informazioni contenute nella chiavetta" ceduta daal funzionario russo. "Voglio comunque sottolineare l'..."Stigmatizzo quanto avvenuto ma non sta a me anticipare valutazioni dei suoi comportamenti in ordine ad altre istituzioni" ...AGI - Walter Biot, l'ufficiale di Marina coinvolto in un presunto caso di spionaggio militare, "era titolare di un incarico che lo autorizzava a prendere visione anche di documenti classificati”.