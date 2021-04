Calzolari, ‘In Granarolo limitati danni Covid, ora pronti ad acquisizioni’ (Di giovedì 8 aprile 2021) “Con le chiusure imposte dal Covid abbiamo perso una fetta di mercato, quella della ristorazione e dei consumi fuori casa, che per noi valeva circa il 30% del fatturato italiano, poco meno di 300 milioni, mentre al tempo stesso la Gdo ci ha chiesto prodotti a vita più lunga. Riconvertire le produzioni non è stato un processo banale, ma grazie alla disponibilità di tutti abbiamo potuto contenere il calo del fatturato, e riducendo i costi siamo stati più efficaci” con un fatturato consolidato 2020 a 1,28 miliardi di euro (-3% annuo) e un utile netto a 15,8 milioni. Lo sottolinea all’Adnkronos Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo e della holding controllante Granlatte, spiegando come, superato il difficile 2020 (“ma il 2021 è partito anche peggio” spiega) il maggior gruppo agro-alimentare del paese a capitale italiano sia pronto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) “Con le chiusure imposte dalabbiamo perso una fetta di mercato, quella della ristorazione e dei consumi fuori casa, che per noi valeva circa il 30% del fatturato italiano, poco meno di 300 milioni, mentre al tempo stesso la Gdo ci ha chiesto prodotti a vita più lunga. Riconvertire le produzioni non è stato un processo banale, ma grazie alla disponibilità di tutti abbiamo potuto contenere il calo del fatturato, e riducendo i costi siamo stati più efficaci” con un fatturato consolidato 2020 a 1,28 miliardi di euro (-3% annuo) e un utile netto a 15,8 milioni. Lo sottolinea all’Adnkronos Gianpiero, presidente die della holding controllante Granlatte, spiegando come, superato il difficile 2020 (“ma il 2021 è partito anche peggio” spiega) il maggior gruppo agro-alimentare del paese a capitale italiano sia pronto ...

