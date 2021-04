Calcutta, morta la madre del cantautore indie (Di giovedì 8 aprile 2021) La madre di Calcutta, Donatella Galeotti, aveva 58 anni, insegnante e attrice, è deceduta per un malore improvviso. Inutili i soccorsi Calcutta, nome d’arte di di Edoardo D’Erme, uno dei più apprezzati cantautori della scena indie italiana, ha perso nelle prime ore del mattino, sua madre. Si chiamava Donatella Galeotti, 58 anni, insegnante di scienze umane e attrice di teatro, viveva a Latina. Molto legati, avevano trascorso insieme le vacanze di Pasqua. Portata ieri all’ospedale Maria Goretti di Latina per un malore è deceduta ancora prima dell’arrivo nel nosocomio. Queste le parole pubblicate sul sito ufficiale dell’istituto Manzoni in cui insegnava: “La nostra bellissima Donatella non c’è più – si legge sul sito ufficiale dell’istituto nel quale insegnava -. Siamo attoniti e pervasi da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Ladi, Donatella Galeotti, aveva 58 anni, insegnante e attrice, è deceduta per un malore improvviso. Inutili i soccorsi, nome d’arte di di Edoardo D’Erme, uno dei più apprezzati cantautori della scenaitaliana, ha perso nelle prime ore del mattino, sua. Si chiamava Donatella Galeotti, 58 anni, insegnante di scienze umane e attrice di teatro, viveva a Latina. Molto legati, avevano trascorso insieme le vacanze di Pasqua. Portata ieri all’ospedale Maria Goretti di Latina per un malore è deceduta ancora prima dell’arrivo nel nosocomio. Queste le parole pubblicate sul sito ufficiale dell’istituto Manzoni in cui insegnava: “La nostra bellissima Donatella non c’è più – si legge sul sito ufficiale dell’istituto nel quale insegnava -. Siamo attoniti e pervasi da ...

