Borsa | Milano piatta - 0 | 01% | spread stabile a 100 punti

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Piazza Affari a metà giornata si appiattisce con il Ftse Mib che segna un marginale - 0,01% a 24.737 punti. Lo spread tra btp e bund è stabile a 100 punti base con il rendimento del decennale italiano ...Seduta all'insegna della debolezza per i bancari. L'indice FTSE Italia Banche segna - 0,6%, l'EURO STOXX Banks - 0,5%. AUnicredit - 2,0%, Banco BPM - 1,7%, Mediobanca - 1,0%.Rischi per prospettive crescita piu' equilibrati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - La pandemia e le relative misure di contenimento continueranno a incidere negativamente sull'attivita ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - Progressiva frenata per le Borse europee con le vendite che interessano soprattutto i titoli ...