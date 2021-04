Beatrice Valli racconta gli esperimenti col Bimby e chiede consigli (Di giovedì 8 aprile 2021) Su Instagram l’influencer ha raccontato di aver comprato il Bimbi e di averlo usato subito e alla sua community chiede dei consigli Dopo la partecipazione al Maurizio Costanzo Show, Beatrice Valli è tornata alla vita di tutti i giorni fatta di impegni lavorativi e collaborazioni con prestigiosi brand e di ore da passare con i tre figli in casa che le riempiono la giornata. In tutto questo, l’influencer condivide molto della sua quotidianità con la sua community. In queste ore ha raccontato che in casa Fantini – Valli è arrivato il Bimby, il famoso robot che aiuta a cucinare. Beatrice Valli ha spiegato di averlo comprato tempo fa, ma che è arrivato solo adesso. Da subito lo ha provato. Ha cucinato: i biscotti con la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Su Instagram l’influencer hato di aver comprato il Bimbi e di averlo usato subito e alla sua communitydeiDopo la partecipazione al Maurizio Costanzo Show,è tornata alla vita di tutti i giorni fatta di impegni lavorativi e collaborazioni con prestigiosi brand e di ore da passare con i tre figli in casa che le riempiono la giornata. In tutto questo, l’influencer condivide molto della sua quotidianità con la sua community. In queste ore hato che in casa Fantini –è arrivato il, il famoso robot che aiuta a cucinare.ha spiegato di averlo comprato tempo fa, ma che è arrivato solo adesso. Da subito lo ha provato. Ha cucinato: i biscotti con la ...

