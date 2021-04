Bankitalia: +12,5% rimesse immigrati in 2020 a 6,7 miliardi (Di giovedì 8 aprile 2021) In crescita nel 2020, con un'accelerazione nell'ultimo trimestre, le rimesse inviate all'estero dagli stranieri residenti in Italia. E' quanto si ricava dalle tabelle diffuse dalla Banca d'Italia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) In crescita nel, con un'accelerazione nell'ultimo trimestre, leinviate all'estero dagli stranieri residenti in Italia. E' quanto si ricava dalle tabelle diffuse dalla Banca d'Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia +12 Bankitalia: +12,5% rimesse immigrati in 2020 a 6,7 miliardi E' quanto si ricava dalle tabelle diffuse dalla Banca d'Italia secondo cui nello scorso anno la crescita è stata del 12,5% a 6,76 miliardi di euro. Nel solo quarto trimestre le rimesse sono aumentate ...

Secondo Bankitalia due famiglie su dieci si aspettano riduzione del reddito Più di un terzo delle famiglie si aspetta un netto peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro in Italia nei successivi 12 mesi; le prospettive sono più negative per i lavoratori autonomi e ...

Prestiti e mutui: scadenza per le domande di moratoria I dati Bankitalia parlano di 350mila famiglie che hanno aderito alle varie moratorie sui mutui (1,5% del totale e il 12% di quelle indebitate) ma che ora, al termine del periodo di sospensione, ...

