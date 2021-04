Aumentano i contagi ad Arzachena: positivi anche nelle scuole (Di giovedì 8 aprile 2021) (Visited 182 times, 182 visits today) Notizie Simili: Scendono i casi di coronavirus ad Arzachena: meno di… Ad Arzachena scendono a 50 le persone positive al… Scendono ancora i casi di ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 8 aprile 2021) (Visited 182 times, 182 visits today) Notizie Simili: Scendono i casi di coronavirus ad: meno di… Adscendono a 50 le persone positive al… Scendono ancora i casi di ...

Advertising

CottarelliCPI : I vaccini somministrati aumentano regolarmente. Bene! Non facciamo però come il Cile dove la rapidità della vaccina… - Morbilla_ : smafrarci il naso con le dita sporche sotto la mascherina,forse ci accorgeremmo che il rischio si somma e che per o… - Beatric72980398 : RT @DiPint3: ??????Complimenti, siete davvero bravi ??tutti i vaccini rna sono pericolosi, non raccontate frottole. Aumentano i contagi proprio… - censore_ : RT @censore_: Dopo un mese di lockdkow: I contagi non diminuiscono, aumentano le terapie intensive, i morti sono sempre centinaia al giorno… - me_desaparecido : RT @Filomen30847137: @SalvatoreTrim13 @robersperanza @fuoridalcorotv @metaanto @Apache1000100 @Alessia_ing @Angie95485992 @AnnaMarchetto3 @… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi Aumentano i contagi ad Arzachena: positivi anche nelle scuole I dati del Comune di Arzachena. Ad oggi sono 36 i contagiati da coronavirus nel comune di Arzachena , 14 in più rispetto al precedente bollettino del 30 marzo. È il sindaco Roberto Ragnedda, a ...

Record di morti per Covid in Polonia, 954 in un giorno Aumentano i casi, 27.887 in un solo giorno, e cresce anche la pressione sugli ospedali con oltre ... I contagi totali sono quasi 2,5 milioni. Fino al 18 aprile resteranno chiuse scuole, strutture ...

Coronavirus, aumentano contagi con boom di tamponi QuiFinanza Coronavirus, in Sicilia 52,1% di nuovi contagi rispetto alla settimana scorsa Nella settimana 31 marzo-6 aprile in Sicilia risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai "casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" e si registra un aumento dei nuovi casi rispetto alla ...

Il Cile sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita ma ora il Paese è costretto a nuove restrizioni La stampa internazionale non ha fatto neanche in tempo a lodare l’efficienza e velocità della sua campagna vaccinale che il Cile è tornato a fare i ...

I dati del Comune di Arzachena. Ad oggi sono 36 i contagiati da coronavirus nel comune di Arzachena , 14 in più rispetto al precedente bollettino del 30 marzo. È il sindaco Roberto Ragnedda, a ...i casi, 27.887 in un solo giorno, e cresce anche la pressione sugli ospedali con oltre ... Itotali sono quasi 2,5 milioni. Fino al 18 aprile resteranno chiuse scuole, strutture ...Nella settimana 31 marzo-6 aprile in Sicilia risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai "casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" e si registra un aumento dei nuovi casi rispetto alla ...ma ora il Paese è costretto a nuove restrizioni La stampa internazionale non ha fatto neanche in tempo a lodare l’efficienza e velocità della sua campagna vaccinale che il Cile è tornato a fare i ...