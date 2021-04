AstraZeneca: Zaia, il Veneto non li fa sotto 60 anni (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Veneto ha deciso in questa fase di non fare più il vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni". Lo ha annunciato il presidente regionale Luca Zaia. Per i richiami "il ministero ha chiarito che i richiami ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilha deciso in questa fase di non fare più il vaccinoi 60". Lo ha annunciato il presidente regionale Luca. Per i richiami "il ministero ha chiarito che i richiami ...

