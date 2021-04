AstraZeneca, seconda dose con stesso vaccino: circolare ministero (Di giovedì 8 aprile 2021) vaccino AstraZeneca, in Italia la seconda dose potrà essere effettuata sempre con lo stesso prodotto. E’ quanto si legge nella circolare con cui il ministero della Salute aggiorna le raccomandazioni sul vaccino anti Covid, raccomandato per gli over 60 nel nostro Paese. “Ribadendo che il vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta – si legge nella circolare – che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni”. Nel documento, firmato dal direttore generale Prevenzione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021), in Italia lapotrà essere effettuata sempre con loprodotto. E’ quanto si legge nellacon cui ildella Salute aggiorna le raccomandazioni sulanti Covid, raccomandato per gli over 60 nel nostro Paese. “Ribadendo che ilVaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta – si legge nella– che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni”. Nel documento, firmato dal direttore generale Prevenzione ...

fattoquotidiano : E adesso chi lo dice a chi deve ancora ricevere la seconda dose di AstraZeneca? È questo l’interrogativo che circol… - Agenzia_Ansa : Cambia la campagna vaccinale Italia, rischio rallentamento. AstraZeneca ai 60-79enni. Locatelli: 'Ok all'uso per la… - rtl1025 : ?? Figliuolo: “Da domani #AstraZeneca anche a 60-79 anni”. Circa 13 milioni di persone, 2 milioni già ricevuto prima… - Biancaneuro : RT @LoPsihologo: Oroscopo #AstraZeneca: Marte nel segno, combatterete senza ottenere nulla. Se siete in coppia ci saranno dei dubbi sul fut… - CiccioniSe : @GiovaQuez Mancano i dati poi degli effetti della seconda dose #astrazeneca -